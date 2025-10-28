ספריית חברות
ALTEN
ALTEN מדען נתונים שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in Canada ב-ALTEN מגיעה ל-CA$113K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ALTEN. עדכון אחרון: 10/28/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
ALTEN
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
סה״כ לשנה
CA$113K
דרגה
L3
משכורת בסיס
CA$113K
Stock (/yr)
CA$0
בונוס
CA$0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב ALTEN?
הגשות שכר אחרונות
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-ALTEN in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$114,184. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ALTEN עבור תפקיד מדען נתונים in Canada הוא CA$113,204.

