חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in Canada ב-AltaML מגיעה ל-CA$51.4K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של AltaML. עדכון אחרון: 10/28/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
AltaML
Associate Machine Learning Engineer
Calgary, AB, Canada
סה״כ לשנה
CA$51.4K
דרגה
L1
משכורת בסיס
CA$51.4K
Stock (/yr)
CA$0
בונוס
CA$0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
0 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב AltaML?
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-AltaML in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$101,380. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-AltaML עבור תפקיד מדען נתונים in Canada הוא CA$51,393.

