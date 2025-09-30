ספריית חברות
  שכר
  מהנדס תוכנה

  כל שכר מהנדס תוכנה

  Greater Delhi Area

AlphaSense מהנדס תוכנה שכר בGreater Delhi Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Delhi Area ב-AlphaSense מגיעה ל-₹3.59M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של AlphaSense. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
AlphaSense
Software Engineer
New Delhi, DL, India
סה״כ לשנה
₹3.59M
דרגה
Senior Software Engineer
משכורת בסיס
₹3.09M
Stock (/yr)
₹200K
בונוס
₹299K
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב AlphaSense?

₹13.94M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בAlphaSense, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at AlphaSense in Greater Delhi Area sits at a yearly total compensation of ₹5,812,456. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSense for the מהנדס תוכנה role in Greater Delhi Area is ₹3,092,753.

