חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-AlphaSense in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹5,791,109. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.