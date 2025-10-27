ספריית חברות
AlphaSense מכירות שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מכירות in United Kingdom ב-AlphaSense מגיעה ל-£65.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של AlphaSense. עדכון אחרון: 10/27/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
סה״כ לשנה
£45.4K
דרגה
-
משכורת בסיס
£45.4K
Stock (/yr)
£0
בונוס
£0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב AlphaSense?
Block logo
+£43.6K
Robinhood logo
+£66.8K
Stripe logo
+£15K
Datadog logo
+£26.3K
Verily logo
+£16.5K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בAlphaSense, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מכירות ב-AlphaSense in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £107,654. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-AlphaSense עבור תפקיד מכירות in United Kingdom הוא £45,377.

משאבים נוספים