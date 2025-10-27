ספריית חברות
AlphaSense
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • אנליסט פיננסי

  • כל שכר אנליסט פיננסי

AlphaSense אנליסט פיננסי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט פיננסי in India ב-AlphaSense נע בין ₹582K לבין ₹815K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של AlphaSense. עדכון אחרון: 10/27/2025

השכר הכולל הממוצע

₹630K - ₹733K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
₹582K₹630K₹733K₹815K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד אנליסט פיננסי דיווחים ב AlphaSense כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בAlphaSense, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות אנליסט פיננסי מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט פיננסי ב-AlphaSense in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹814,716. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-AlphaSense עבור תפקיד אנליסט פיננסי in India הוא ₹581,940.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור AlphaSense

חברות קשורות

  • LeverX
  • Brandt Information Services
  • Arcesium
  • SoftServe
  • MRI Software
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים