חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in India ב-AlphaGrep Securities מגיעה ל-₹7.27M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של AlphaGrep Securities. עדכון אחרון: 10/27/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
AlphaGrep Securities
Analyst
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹7.27M
דרגה
L3
משכורת בסיס
₹5.19M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹2.08M
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
0 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב AlphaGrep Securities?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-AlphaGrep Securities in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹10,424,921. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-AlphaGrep Securities עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹6,854,807.

