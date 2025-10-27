ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט פיננסי in India ב-AlphaGrep Securities מגיעה ל-₹10.95M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של AlphaGrep Securities. עדכון אחרון: 10/27/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
AlphaGrep Securities
Analyst
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹10.95M
דרגה
2
משכורת בסיס
₹4.69M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹6.26M
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
3 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב AlphaGrep Securities?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט פיננסי ב-AlphaGrep Securities in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹14,083,301. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-AlphaGrep Securities עבור תפקיד אנליסט פיננסי in India הוא ₹6,319,544.

