חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-AlphaGrep Securities in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹13,068,538. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.