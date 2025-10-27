ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in India ב-AlphaGrep Securities מגיעה ל-₹9.41M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של AlphaGrep Securities. עדכון אחרון: 10/27/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
AlphaGrep Securities
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹9.41M
דרגה
L4
משכורת בסיס
₹9.41M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
1 שנה
מה הן דרגות הקריירה ב AlphaGrep Securities?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-AlphaGrep Securities in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹13,068,538. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-AlphaGrep Securities עבור תפקיד מדען נתונים in India הוא ₹9,407,029.

