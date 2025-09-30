ספריית חברות
Allstate
Allstate מהנדס תוכנה שכר בNew York City Area

פיצוי מהנדס תוכנה in New York City Area ב-Allstate מגיע ל-$75.5K ל-year עבור A1. חבילת הפיצוי yearית החציונית in New York City Area מגיעה ל-$67.5K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Allstate. עדכון אחרון: 9/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
A1
(רמת כניסה)
$75.5K
$75.5K
$0
$0
A2
$ --
$ --
$ --
$ --
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
צפה 4 רמות נוספות
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Allstate?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Allstate in New York City Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $90,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Allstate עבור תפקיד מהנדס תוכנה in New York City Area הוא $67,477.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Allstate

משאבים נוספים