  שכר
  מהנדס תוכנה

  כל שכר מהנדס תוכנה

  India

Allstate מהנדס תוכנה שכר בIndia

פיצוי מהנדס תוכנה in India ב-Allstate נע בין ₹984K ל-year עבור B1 לבין ₹2.33M ל-year עבור B2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹1.58M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Allstate. עדכון אחרון: 9/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
A1
(רמת כניסה)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹976K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
צפה 4 רמות נוספות
₹13.94M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Allstate?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at Allstate in India sits at a yearly total compensation of ₹3,553,552. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allstate for the מהנדס תוכנה role in India is ₹1,578,089.

משאבים נוספים