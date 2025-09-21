הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס מכירות in United States ב-Alloy נע בין $160K לבין $234K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Alloy. עדכון אחרון: 9/21/2025
השכר הכולל הממוצע
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בAlloy, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
10 years post-termination exercise window.