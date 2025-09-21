ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של פיתוח עסקי in United States ב-Alloy נע בין $154K לבין $216K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Alloy. עדכון אחרון: 9/21/2025

השכר הכולל הממוצע

$167K - $194K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$154K$167K$194K$216K
טווח שכיח
טווח אפשרי

$160K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בAlloy, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

10 years post-termination exercise window.



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור פיתוח עסקי ב-Alloy in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $215,622. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Alloy עבור תפקיד פיתוח עסקי in United States הוא $154,016.

