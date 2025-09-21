ספריית חברות
Allianz
Allianz יועץ ניהולי שכר

חבילת הפיצוי החציונית של יועץ ניהולי in Germany ב-Allianz מגיעה ל-€78.7K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Allianz. עדכון אחרון: 9/21/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Allianz
Senior Consultant
Munich, BY, Germany
סה״כ לשנה
€78.7K
דרגה
L3
משכורת בסיס
€73.8K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€4.9K
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Allianz?

€142K

תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור יועץ ניהולי ב-Allianz in Germany עומדת על תגמול כולל שנתי של €132,040. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Allianz עבור תפקיד יועץ ניהולי in Germany הוא €79,401.

