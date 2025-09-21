ספריית חברות
Allianz
  • שכר
  • אנליסט פיננסי

  • כל שכר אנליסט פיננסי

Allianz אנליסט פיננסי שכר

חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט פיננסי in United States ב-Allianz מגיעה ל-$85K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Allianz. עדכון אחרון: 9/21/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Allianz
Finance
Minneapolis, MN
סה״כ לשנה
$85K
דרגה
L1
משכורת בסיס
$85K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
1 שנה
מה הן דרגות הקריירה ב Allianz?

$160K

הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט פיננסי ב-Allianz in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $185,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Allianz עבור תפקיד אנליסט פיננסי in United States הוא $85,000.

משאבים נוספים