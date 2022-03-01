ספריית חברות
Alkira
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Alkira משכורות

המשכורת החציונית של Alkira היא $146,950 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Alkira. עודכן לאחרונה: 10/14/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $147K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

Найвищеоплачувана позиція в Alkira - це מהנדס תוכנה з річною загальною компенсацією $146,950. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Alkira складає $146,950.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Alkira

חברות קשורות

  • LogicGate
  • Mindbody
  • Chenega
  • Saviynt
  • Smarsh
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים