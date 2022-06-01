מדריך חברות
Aledade משכורות

טווח המשכורת של Aledade נע בין $96,900 בפיצוי כולל שנתי עבור אנליסט נתונים בקצה התחתון ל-$250,000 עבור מנהל הנדסת תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Aledade. עודכן לאחרונה: 8/12/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $250K
מנהל מוצר
Median $160K

עוזר/ת מנהלי/ת
$101K
אנליסט עסקי
$99.5K
אנליסט נתונים
$96.9K
משפטי
$139K
מעצב מוצר
$158K
מגייס
$128K
לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

ב-Aledade, מענקי מניות/הון כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Aledade הוא מנהל הנדסת תוכנה עם פיצוי כולל שנתי של $250,000. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Aledade הוא $135,430.

