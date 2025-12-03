ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס חשמל in United States ב-Alarm.com נע בין $184K לבין $268K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Alarm.com. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$211K - $241K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$184K$211K$241K$268K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

20%

שנה 1

20%

שנה 2

20%

שנה 3

20%

שנה 4

20%

שנה 5

סוג מניות
RSU

בAlarm.com, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 2nd-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 3rd-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 4th-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 5th-שנה (20.00% שנתי)

0%

שנה 1

40%

שנה 2

0%

שנה 3

40%

שנה 4

20%

שנה 5

סוג מניות
RSU

בAlarm.com, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 0% בוקע ב 1st-שנה (NaN% לתקופה)

  • 40% בוקע ב 2nd-שנה (40.00% שנתי)

  • 0% בוקע ב 3rd-שנה (NaN% לתקופה)

  • 40% בוקע ב 4th-שנה (40.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 5th-שנה (20.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חשמל ב-Alarm.com in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $267,860. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Alarm.com עבור תפקיד מהנדס חשמל in United States הוא $183,870.

