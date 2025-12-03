Alarm.com מהנדס חשמל שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס חשמל in United States ב-Alarm.com נע בין $184K לבין $268K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Alarm.com. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע $211K - $241K United States טווח שכיח טווח אפשרי $184K $211K $241K $268K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מהנדס חשמל דיווחים ב Alarm.com כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

לוח זמני הבשלה עיקרי חלופי 1 20 % שנה 1 20 % שנה 2 20 % שנה 3 20 % שנה 4 20 % שנה 5 סוג מניות RSU בAlarm.com, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים: 20 % בוקע ב 1st - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 2nd - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 3rd - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 4th - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 5th - שנה ( 20.00 % שנתי ) 0 % שנה 1 40 % שנה 2 0 % שנה 3 40 % שנה 4 20 % שנה 5 סוג מניות RSU בAlarm.com, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים: 0 % בוקע ב 1st - שנה ( NaN % לתקופה )

40 % בוקע ב 2nd - שנה ( 40.00 % שנתי )

0 % בוקע ב 3rd - שנה ( NaN % לתקופה )

40 % בוקע ב 4th - שנה ( 40.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 5th - שנה ( 20.00 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Alarm.com ?

