ספריית חברות
Alan
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מגייס

  • כל שכר מגייס

Alan מגייס שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מגייס in France ב-Alan נע בין €57.3K לבין €81.7K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Alan. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$75.7K - $88.6K
France
טווח שכיח
טווח אפשרי
$66K$75.7K$88.6K$94.2K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מגייס דיווחים ב Alan כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בAlan, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

7 years post-termination exercise window.



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מגייס מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מגייס ב-Alan in France עומדת על תגמול כולל שנתי של €81,689. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Alan עבור תפקיד מגייס in France הוא €57,252.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Alan

חברות קשורות

  • Amazon
  • Roblox
  • Tesla
  • Square
  • Databricks
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alan/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.