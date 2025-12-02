ספריית חברות
Akveo
הפיצוי הכולל הממוצע של משאבי אנוש in Poland ב-Akveo נע בין PLN 58K לבין PLN 82.7K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Akveo. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$18K - $21.1K
Poland
טווח שכיח
טווח אפשרי
$15.7K$18K$21.1K$22.5K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Akveo?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משאבי אנוש ב-Akveo in Poland עומדת על תגמול כולל שנתי של PLN 82,690. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Akveo עבור תפקיד משאבי אנוש in Poland הוא PLN 57,954.

