ספריית חברות
Airbus
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Munich Metro Region

Airbus מהנדס תוכנה שכר בMunich Metro Region

פיצוי מהנדס תוכנה in Munich Metro Region ב-Airbus מגיע ל-€80K ל-year עבור L2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Munich Metro Region מגיעה ל-€83.7K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Airbus. עדכון אחרון: 9/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Junior Software Engineer
L1(רמת כניסה)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
L2
€80K
€78.9K
€0
€1.1K
Software Engineer II
l3
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
צפה 2 רמות נוספות
הוסף תגמולהשווה רמות

€142K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Airbus?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Airbus in Munich Metro Region עומדת על תגמול כולל שנתי של €118,617. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Airbus עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Munich Metro Region הוא €83,680.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Airbus

חברות קשורות

  • Bell Flight
  • Southern
  • Textron
  • Huntington Ingalls Industries
  • EPAM Systems
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים