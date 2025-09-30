ספריית חברות
Airbus
Airbus מהנדס תוכנה שכר בIndia

פיצוי מהנדס תוכנה in India ב-Airbus נע בין ₹1.23M ל-year עבור L1 לבין ₹2.54M ל-year עבור l3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹2M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Airbus. עדכון אחרון: 9/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Junior Software Engineer
L1(רמת כניסה)
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
l3
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Airbus?

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at Airbus in India sits at a yearly total compensation of ₹2,991,809. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airbus for the מהנדס תוכנה role in India is ₹1,996,303.

משרות מובילות

