  • שכר
  • מהנדס מכונות

  • כל שכר מהנדס מכונות

  • Greater Bengaluru

Airbus מהנדס מכונות שכר בGreater Bengaluru

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס מכונות in Greater Bengaluru ב-Airbus מגיעה ל-₹1.96M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Airbus. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Airbus
Engineer
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹1.96M
דרגה
E2
משכורת בסיס
₹1.86M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹102K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Airbus?

₹13.94M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שאלות נפוצות

Airbus in Greater Bengaluru میں מהנדס מכונות کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ ₹3,401,519 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Airbus میں מהנדס מכונות کردار in Greater Bengaluru کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ ₹1,875,955 ہے۔

משאבים נוספים