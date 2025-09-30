ספריית חברות
Airbus
  • שכר
  • מהנדס מכונות

  • כל שכר מהנדס מכונות

  • Germany

Airbus מהנדס מכונות שכר בGermany

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס מכונות in Germany ב-Airbus מגיעה ל-€71.9K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Airbus. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Airbus
Engineer
Hamburg, HH, Germany
סה״כ לשנה
€71.9K
דרגה
L2
משכורת בסיס
€71.9K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
3 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Airbus?

€142K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס מכונות ב-Airbus in Germany עומדת על תגמול כולל שנתי של €81,701. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Airbus עבור תפקיד מהנדס מכונות in Germany הוא €71,151.

