חבילת הפיצוי החציונית של Information Technologist (IT) in New York City Area ב-AIG מגיעה ל-$94.3K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של AIG. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
AIG
Information Technologist (IT)
New York City
סה״כ לשנה
$94.3K
דרגה
hidden
משכורת בסיס
$94.3K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
0-1 שנים
שנות ניסיון
2-4 שנים
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at AIG in New York City Area sits at a yearly total compensation of $299,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AIG for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role in New York City Area is $101,300.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור AIG

