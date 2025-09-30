ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט פיננסי in New York City Area ב-AIG מגיעה ל-$110K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של AIG. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
AIG
Financial Analyst
New York, NY
סה״כ לשנה
$110K
דרגה
Senior
משכורת בסיס
$110K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$12
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב AIG?

$160K

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט פיננסי ב-AIG in New York City Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $200,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-AIG עבור תפקיד אנליסט פיננסי in New York City Area הוא $108,000.

