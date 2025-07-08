ספריית חברות
Aidence
Aidence משכורות

המשכורת של Aidence נעה בין $96,567 בפיצוי כולל בשנה עבור מדען נתונים ברמה הנמוכה לבין $152,735 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Aidence. עודכן לאחרונה: 8/31/2025

$160K

מדען נתונים
$96.6K
מהנדס תוכנה
Median $113K
מנהל הנדסת תוכנה
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Aidence הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $152,735. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Aidence הוא $113,196.

