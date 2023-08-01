ספריית חברות
AI21 Labs
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

AI21 Labs משכורות

המשכורת של AI21 Labs נעה בין $98,225 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $163,785 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של AI21 Labs. עודכן לאחרונה: 8/31/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $145K
שירות לקוחות
$98.2K
מנהל מוצר
$164K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-AI21 Labs הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $163,785. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-AI21 Labs הוא $144,883.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור AI21 Labs

חברות קשורות

  • Facebook
  • Intuit
  • Stripe
  • PayPal
  • Airbnb
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים