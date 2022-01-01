ספריית חברות
Agora
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Agora משכורות

המשכורת של Agora נעה בין $59,013 בפיצוי כולל בשנה עבור ארכיטקט פתרונות ברמה הנמוכה לבין $160,000 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Agora. עודכן לאחרונה: 8/31/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $160K
הצלחת לקוחות
$73.6K
משאבי אנוש
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
ארכיטקט פתרונות
$59K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Agora הוא מהנדס תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $160,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Agora הוא $111,440.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Agora

חברות קשורות

  • Calix
  • Trello
  • Pushpay
  • Vertiv
  • EPAM Systems
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים