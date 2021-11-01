ספריית חברות
Aflac
Aflac משכורות

המשכורת של Aflac נעה בין $54,725 בפיצוי כולל בשנה עבור משאבי אנוש ברמה הנמוכה לבין $302,504 עבור מדען נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Aflac. עודכן לאחרונה: 9/1/2025

$160K

עוזר אדמיניסטרטיבי
$60.3K
מדען נתונים
$303K
משאבי אנוש
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
טכנולוג מידע (IT)
$101K
מהנדס תוכנה
$103K
מנהל הנדסת תוכנה
$156K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Aflac הוא מדען נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $302,504. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Aflac הוא $101,505.

משאבים נוספים