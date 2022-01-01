ספריית חברות
Afiniti
Afiniti משכורות

המשכורת של Afiniti נעה בין $6,992 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $189,050 עבור מעצב מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Afiniti. עודכן לאחרונה: 9/1/2025

$160K

מדען נתונים
Median $139K
מהנדס תוכנה
Median $7K
אנליסט נתונים
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

אנליסט עסקי
$79.6K
אנליסט פיננסי
$21.4K
שיווק
$19.9K
מעצב מוצר
$189K
מנהל מוצר
$17.3K
מנהל הנדסת תוכנה
$166K
ארכיטקט פתרונות
$129K
שאלות נפוצות

