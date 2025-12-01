Affirm אדריכל פתרונות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אדריכל פתרונות in United States ב-Affirm נע בין $142K לבין $207K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Affirm. עדכון אחרון: 12/1/2025

השכר הכולל הממוצע $163K - $186K United States טווח שכיח טווח אפשרי $142K $163K $186K $207K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי חלופי 1 חלופי 2 50 % שנה 1 50 % שנה 2 סוג מניות RSU בAffirm, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 2 שנים: 50 % בוקע ב 1st - שנה ( 12.50 % רבעוני )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Affirm ?

