Affirm שיווק שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של שיווק in United States ב-Affirm נע בין $312K לבין $452K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Affirm. עדכון אחרון: 12/1/2025

השכר הכולל הממוצע

$353K - $410K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$312K$353K$410K$452K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

50%

שנה 1

50%

שנה 2

סוג מניות
RSU

בAffirm, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 2 שנים:

  • 50% בוקע ב 1st-שנה (12.50% רבעוני)

  • 50% בוקע ב 2nd-שנה (12.50% רבעוני)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בAffirm, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בAffirm, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור שיווק ב-Affirm in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $452,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Affirm עבור תפקיד שיווק in United States הוא $311,600.

