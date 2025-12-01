הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל תפעול עסקי ב-Affirm נע בין $148K לבין $214K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Affirm. עדכון אחרון: 12/1/2025
השכר הכולל הממוצע
50%
שנה 1
50%
שנה 2
בAffirm, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 2 שנים:
50% בוקע ב 1st-שנה (12.50% רבעוני)
50% בוקע ב 2nd-שנה (12.50% רבעוני)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
