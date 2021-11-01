ספריית חברות
Aeva
Aeva משכורות

המשכורת של Aeva נעה בין $187,018 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל מוצר ברמה הנמוכה לבין $477,375 עבור מעצב מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Aeva. עודכן לאחרונה: 9/1/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $210K
מהנדס חומרה
Median $225K
מהנדס מכונות
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
מעצב מוצר
$477K
מנהל מוצר
$187K
מנהל תוכנית
$427K
מנהל פרויקט
$347K
25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בAeva, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Aeva הוא מעצב מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $477,375. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Aeva הוא $225,000.

