AeroTEC
AeroTEC משכורות

המשכורת החציונית של AeroTEC היא $120,600 עבור מנהל תוכנית . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של AeroTEC. עודכן לאחרונה: 8/15/2025

$160K

מנהל תוכנית
$121K
שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-AeroTEC הוא מנהל תוכנית at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $120,600. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-AeroTEC הוא $120,600.

