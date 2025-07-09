מדריך חברות
Adventure משכורות

המשכורת החציונית של Adventure היא $29,902 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Adventure. עודכן לאחרונה: 8/15/2025

$160K

מהנדס תוכנה
$29.9K
שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Adventure הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $29,902. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Adventure הוא $29,902.

