  שכר
  מהנדס תוכנה

  כל שכר מהנדס תוכנה

  Greater Taipei Area

Advantech מהנדס תוכנה שכר בGreater Taipei Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Taipei Area ב-Advantech מגיעה ל-NT$969K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Advantech. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Advantech
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
סה״כ לשנה
NT$969K
דרגה
L1
משכורת בסיס
NT$969K
Stock (/yr)
NT$0
בונוס
NT$0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Advantech?

NT$5.1M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Advantech in Greater Taipei Area עומדת על תגמול כולל שנתי של NT$1,305,768. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Advantech עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Taipei Area הוא NT$1,034,253.

