Advantech משכורות

המשכורת של Advantech נעה בין $27,866 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס מכונות ברמה הנמוכה לבין $99,500 עבור אנליסט אבטחת סייבר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Advantech. עודכן לאחרונה: 8/31/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $30.4K
מנהל מוצר
Median $85K
מהנדס חומרה
$69.7K

שיווק
$76.8K
מהנדס מכונות
$27.9K
מעצב מוצר
$47K
מנהל תוכנית
$94.5K
מכירות
$30.2K
אנליסט אבטחת סייבר
$99.5K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Advantech הוא אנליסט אבטחת סייבר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $99,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Advantech הוא $69,650.

משאבים נוספים