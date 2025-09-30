ספריית חברות
Advance Auto Parts מהנדס תוכנה שכר בGreater Hyderabad Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Hyderabad Area ב-Advance Auto Parts מגיעה ל-₹3.57M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Advance Auto Parts. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Advance Auto Parts
Lead Developer
Hyderabad, TS, India
סה״כ לשנה
₹3.57M
דרגה
Lead
משכורת בסיס
₹3.47M
Stock (/yr)
₹105K
בונוס
₹0
שנים בחברה
4 שנים
שנות ניסיון
9 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Advance Auto Parts?

₹13.94M

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Advance Auto Parts in Greater Hyderabad Area עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹6,325,638. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Advance Auto Parts עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Hyderabad Area הוא ₹3,397,398.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Advance Auto Parts

