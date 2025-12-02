ספריית חברות
AdStart Media
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
  • שכר
  • משאבי אנוש

  • כל שכר משאבי אנוש

AdStart Media משאבי אנוש שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של משאבי אנוש in Vietnam ב-AdStart Media נע בין ₫1.12B לבין ₫1.57B ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של AdStart Media. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$46.4K - $53.9K
Vietnam
טווח שכיח
טווח אפשרי
$42.8K$46.4K$53.9K$60K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב AdStart Media?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משאבי אנוש ב-AdStart Media in Vietnam עומדת על תגמול כולל שנתי של ₫1,571,596,110. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-AdStart Media עבור תפקיד משאבי אנוש in Vietnam הוא ₫1,122,568,650.

משאבים נוספים

