Adrenaline Shoc משכורות

המשכורת החציונית של Adrenaline Shoc היא $43,926 עבור חוקר UX . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Adrenaline Shoc. עודכן לאחרונה: 9/1/2025

$160K

חוקר UX
$43.9K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Adrenaline Shoc הוא חוקר UX at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $43,926. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Adrenaline Shoc הוא $43,926.

