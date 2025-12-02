הפיצוי הכולל הממוצע של משקיע הון סיכון in United States ב-ADP נע בין $88.2K לבין $121K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ADP. עדכון אחרון: 12/2/2025
השכר הכולל הממוצע
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.3%
שנה 3
בADP, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 3rd-שנה (Infinity% לתקופה)
