ADP הצלחת לקוח שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של הצלחת לקוח in United States ב-ADP נע בין $31.4K לבין $43.1K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ADP. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע $34.1K - $40.4K United States טווח שכיח טווח אפשרי $31.4K $34.1K $40.4K $43.1K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי 33.3 % שנה 1 33.3 % שנה 2 33.3 % שנה 3 סוג מניות RSU בADP, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים: 33.3 % בוקע ב 1st - שנה ( 33.30 % שנתי )

33.3 % בוקע ב 2nd - שנה ( 33.30 % שנתי )

33.3 % בוקע ב 3rd - שנה ( Infinity % לתקופה )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב ADP ?

