ADP
ADP פיתוח עסקי שכר

צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ADP. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$107K - $124K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$94.3K$107K$124K$137K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בADP, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (Infinity% לתקופה)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור פיתוח עסקי ב-ADP in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $136,850. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ADP עבור תפקיד פיתוח עסקי in United States הוא $94,300.

משאבים נוספים

