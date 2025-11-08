ספריית חברות
Adobe
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

מהנדס תוכנה דרגה

Software Engineer 1

דרגות ב Adobe

השווה דרגות
  1. Software Engineer 1P10
  2. Software Engineer 2P20
  3. Software Engineer 3P30
    4. הצג 6 דרגות נוספות
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
RON 32,973
משכורת בסיס
RON 123,410
הקצאת מניות ()
RON 24,276
בונוס
RON 0
Block logo
+RON 260K
Robinhood logo
+RON 399K
Stripe logo
+RON 89.6K
Datadog logo
+RON 157K
Verily logo
+RON 98.5K
Don't get lowballed
הגשות השכר האחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Adobe

חברות קשורות

  • Intuit
  • Verily
  • Smartsheet
  • CrowdStrike
  • Fastly
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים