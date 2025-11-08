ספריית חברות
Adobe
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

מהנדס תוכנה דרגה

Software Engineer 1

דרגות ב Adobe

השווה דרגות
  1. Software Engineer 1P10
  2. Software Engineer 2P20
  3. Software Engineer 3P30
    4. הצג 6 דרגות נוספות
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
CA$114,002
משכורת בסיס
CA$114,391
הקצאת מניות ()
CA$34,975
בונוס
CA$10,123
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
Don't get lowballed
הגשות השכר האחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Adobe

חברות קשורות

  • Intuit
  • Verily
  • Smartsheet
  • CrowdStrike
  • Fastly
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים