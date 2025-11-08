ספריית חברות
Adobe
  • שכר
  • מדען נתונים
  • L4
  • India

מדען נתונים דרגה

L4

דרגות ב Adobe

  1. L1Associate Data Scientist
  2. L2
  3. L3
    4. הצג 5 דרגות נוספות
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
₹65,567
משכורת בסיס
₹3,637,105
הקצאת מניות ()
₹1,960,685
בונוס
₹130,078
Block logo
+₹5.07M
Robinhood logo
+₹7.77M
Stripe logo
+₹1.75M
Datadog logo
+₹3.06M
Verily logo
+₹1.92M
הגשות השכר האחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Adobe

