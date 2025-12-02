ספריית חברות
Adaptiv Networks
Adaptiv Networks מהנדס תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in Canada ב-Adaptiv Networks נע בין CA$55.8K לבין CA$81.2K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Adaptiv Networks. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$46.2K - $52.7K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
$40.2K$46.2K$52.7K$58.6K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Adaptiv Networks?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Adaptiv Networks in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$81,237. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Adaptiv Networks עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Canada הוא CA$55,765.

משאבים נוספים

