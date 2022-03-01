ספריית חברות
Acxiom
Acxiom משכורות

המשכורת של Acxiom נעה בין $37,185 בפיצוי כולל בשנה עבור טכנולוג מידע (IT) ברמה הנמוכה לבין $162,185 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Acxiom. עודכן לאחרונה: 9/1/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $110K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

ארכיטקט פתרונות
Median $100K

אדריכל נתונים

מדען נתונים
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
אנליסט פיננסי
$144K
טכנולוג מידע (IT)
$37.2K
מנהל פרויקט
$83.6K
מכירות
$80.4K
מנהל הנדסת תוכנה
$162K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Acxiom הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $162,185. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Acxiom הוא $105,000.

משאבים נוספים